不滿川普！澳洲質疑美關稅戰 衝擊AUKUS計畫

澳洲擬透過澳英美三方安全夥伴關係（ＡＵＫＵＳ）採購核子動力潛艦，但美國總統川普的關稅沒放過澳洲，使得ＡＵＫＵＳ計畫被澳洲公眾放大檢視。另外華府人士擔心，澳洲未表明是否將在美國與中國大陸因台灣問題爆發衝突時與美軍並肩作戰，出售美國核潛艦給澳洲恐將降低在印太的嚇阻力。

美憂澳洲不會派潛艦抗中

澳洲三日舉行國會大選，勝選的工黨籍總理艾班尼斯五日說，已與川普舉行「溫暖正面」對話，談到ＡＵＫＵＳ和關稅「如何繼續進行」。但在這次澳洲大選，選民對川普的不信任被認為影響選情。儘管澳洲主要政黨強力支持ＡＵＫＵＳ，公眾卻對澳美防務關係沒能阻止川普對澳洲課關稅感到失望，ＡＵＫＵＳ也受到前所未有檢視。

除了國內政治可能影響ＡＵＫＵＳ，路透四月引述幾名專家和文件報導，華府人士也日益擔心澳洲不願討論使用攻擊潛艦對抗中國，意味轉交核潛艦給澳洲可能有損在印太的嚇阻。

華府智庫哈德遜研究所國防概念與技術中心主任、美國海軍前戰略家克拉克說，若想嚇阻衝突，承平時期就得討論戰時將如何動用核潛艦，但目前還未看到澳洲有意做出這類警告。

克拉克曾舉行多邊兵推，模擬中國封鎖台灣時美國幾個盟友的反應；其中，澳軍指揮官並未在南海使用核潛艦攻擊中國目標，而是聚焦用空軍、無人機和飛彈防守澳洲北部。澳洲與中國有距離，使得用空軍和水面艦隊來應對的風險較低；核潛艦則部署在澳洲附近、敵艦可能經過的地方。

美國國會預算處二月的報告及三月的證詞，也呼應前述疑慮。美國官員說，若無其他潛艦補上，將美國艦隊中的維吉尼亞級核潛艦賣給澳洲將有風險，因為澳洲未言明澳軍是否會在與台灣有關的衝突裡加入美軍。

澳洲年採購計畫恐生變

雪梨大學美國研究中心對外政策與防衛事務計畫主任狄恩說，若爆發區域衝突，他預計澳、美將在不同地方使用潛艦，「若台灣有事，美國將集中軍力在台灣周邊的東海、南海」，澳洲則可能不會直接參與，優先目標會是保護澳洲本土，以作為美國前進作戰基地。

ＡＵＫＵＳ預計橫跨卅年，內容包括從二○二七年起，四艘維吉尼亞級潛艦和一艘英國潛艦將在位處西澳洲的史特林號基地編組輪調部隊；自二○三二年，將出售維吉尼亞級潛艦給澳洲；二○四○年，一艘由澳、英打造的ＡＵＫＵＳ潛艦將就緒。

狄恩說，採購維吉尼亞級潛艦勢在必行，因為仰賴美國旗下艦隊直到二○四○年，等於將澳洲國防「外包」他國，令人無法接受。但克拉克說，澳洲的核子相關人力短缺和預算限制很可能延後潛艦銷售。

澳洲國防部長馬勒斯三月與美國防長赫塞斯會談後說，美國能否提升潛艦產能以滿足其海軍目標，是澳洲能否按計畫購買維吉尼亞級潛艦的關鍵。澳方還得以二○二五年為期，支付美國廿億美元來協助強化美國造船廠。川普政府已要求增加資助。

美國、英國和澳洲二○二一年建立三邊安全夥伴關係（AUKUS）；美國時任總統拜登（中）、英國時任首相強生（右）、澳洲時任總理莫里森（左）當時舉行遠距會議。（路透）

ＡＵＫＵＳ必要性備受檢視

美國海軍去年九月設定以二○二七年為期限，為美中衝突做準備。澳洲潛艦局說，採購核潛艦是澳洲拒止防禦戰略的關鍵。

五角大廈發言人則說，致力於盡快讓澳洲取得配備常規武器（非核武）核動力潛艦的分階段計畫，包括出售維吉尼亞級潛艦。

澳洲購買前述潛艦的計畫，是工黨政府在二○二三年納入ＡＵＫＵＳ。儘管澳洲空、海軍持續在南海進行航行自由巡航，但二○二二年執政至今的艾班尼斯較不願意公開批評中國。

ＡＵＫＵＳ協議是二○二一年由隸屬保守派自由黨／國家黨聯盟的時任總理莫里森與美英達成。莫里森受訪說，中國的威脅及澳洲在南海和印度洋操作核動力潛艇的嚇阻力，驅動該協議成形；「中國當然是威脅，需要加以嚇阻」。

但政府預估，光是潛艦計畫就可能讓澳洲在未來卅年耗費二三五○億美元，是澳洲歷年來規模最大國防投資。這加上川普「美國優先」對外政策，已令人對ＡＵＫＵＳ提出質疑。澳洲前保守派總理滕博爾今年稍早就表示，ＡＵＫＵＳ協議「對澳洲極不公平」。

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