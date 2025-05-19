英國和歐盟同意在貿易、國防方面重建關係

美國總統川普重返白宮後顛覆全球秩序，迫使英國和歐洲聯盟走出過去的分手恩怨。英國首相施凱爾今天在倫敦與歐盟領袖舉行峰會，同意在國防和貿易方面重建雙方關係。

路透社報導，英國在公投脫歐近9年後，將參與歐盟的聯合採購計畫。雙方也同意讓英國食品和旅客更便捷進入歐盟，並且簽署了一項爭議性的新漁業協議。

川普以關稅威脅，並要求歐洲應採取更多措施保護自己的警告，迫使英歐政府重新思考貿易、國防安全關係，也拉近英國首相施凱爾（Keir Starmer）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與其他歐洲領袖的關係。

當年脫歐公投中支持留歐的施凱爾也認為提供英國公民實質的好處，像是在歐盟機場使用更快的電子登機口，可以淹沒脫歐派法拉吉（Nigel Farage）的「叛徒」指控聲浪。

英國政府表示，與最大的貿易夥伴歐盟重建關係，將減少食品和農產品的繁瑣手續，讓食品更加便宜，提高能源安全，並可以在2040年以前挹注英國經濟近121億美元（約新台幣3650億元）

這是英國這個月繼與印度和美國之後，達成的第3項協議，儘管不太可能對英國經濟帶來立即性的實質提升，但可以提高企業信心，吸引亟需的投資。

施凱爾發表聲明說：「現在是展望未來的時候…擺脫過去陷入僵局的辯論和政治鬥爭，尋找對英國人民最有利的常識性和切實可行的解決方案。」

「如果這意味著我們能夠改善國內人民的生活，我們願意和夥伴合作。」

這次英國和歐盟重啟關係的核心是防禦和安全協議，將允許英國參與任何的聯合採購，並且為英國航太系統公司（BAE）、勞斯萊斯控股公司（Rolls-Royce）、巴卜卡克公司（Babcock）參與1500億歐元的「歐洲再武裝」計畫鋪路。

而在漁業方面，英國和歐盟船隻可進入彼此水域捕撈12年，這不啻是拿掉英國在未來談判中最有力的籌碼之一，以換取歐盟永久性減少阻礙小型食品生產商出口歐洲的文書作業和邊境檢查。

英國回過頭來也同意一項有限的青年流動計畫，相關細節將在日後敲定。英國目前正在討論參與Erasmus+學生交流計畫。

主張脫歐的英國改革黨黨魁法拉吉，以及英國脫歐時主政的保守黨雙雙抨擊施凱爾與歐盟達成的協議。