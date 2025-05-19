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波蘭總統大選親歐盟華沙市長拔頭籌 無人過半6/1決選

中央社／ 華沙19日綜合外電報導

根據波蘭官方今天公布的開票結果，親歐洲聯盟（EU）的中間派候選人華沙市長佐薩斯科斯基在總統大選驚險贏得最高票，但得票率未過半，將於6月1日舉行的決選中對決主張民族主義的歷史學者納夫羅茨基。

法新社報導，佐薩斯科斯基（Rafal Trzaskowski）若在決選中勝出，將對前歐盟理事會主席、現任波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）領導的中間派政府帶來提振。圖斯克政府一直與現任民族主義取向的總統不和。

納夫羅茨基（Karol Nawrocki）獲得法律與正義黨（PiS）的支持，如果他獲勝，波蘭的政治僵局可能會持續下去，分析家預測可能不得不舉行新的國會選舉。

目前所有的選票已經開出，波蘭選舉委員會宣布，佐薩斯科斯基以31.36%的得票率，些微領先納夫羅茨基的29.54%。

這次選舉中極右派大有斬獲，兩位極右派候選人合計拿下21.15%的選票。

這意味著6月1日決選的勝負關鍵將在於極右派支持者是否支持納夫羅茨基。

這次總統大選首輪投票率超過67%，雖然低於2023年的國會大選，但在波蘭仍屬於高投票率。

這兩位決選候選人對於墮胎權和LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）權利方面的看法分歧。波蘭這次總統大選的時間正值歐洲處於令人憂心的時刻：俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭遲遲未能結束、極右翼民粹主義者繼續壯大，而華沙與華府的關係也面臨壓力。

波蘭 投票率 大選

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