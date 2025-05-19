日農水大臣失言「沒買過米」惹眾怒 石破茂：身為任命者深感抱歉

日本正面臨30年來最嚴重的米荒、米價飆漲，農林水產大臣江藤拓昨天在一場演講時竟說：「我沒買過米」，挨轟未能苦民所苦。日本首相石破茂今天表示：「身為任命者，我深感抱歉。這項發言大有問題。」

日本放送協會（NHK）報導，目前日本超市的米價平均價格仍貴。政府開始釋出儲備米以後，米價仍持續維持去年同期的2倍。

江藤昨天在執政黨自民黨佐賀縣連（相當於地方黨部）在佐賀市內召開的「政經講座」上受邀演講，言及政府儲備米，不一定要經過精米，也可以以糙米的狀態快速流通在市面上。

江藤說：「我沒買過米。坦白說，我支持者送我很多米，多到可以賣的程度，就在我家的食品儲量室中」。

有關政府儲備米的釋出，江藤說：「至今實施了3次（競標），共計31噸儲備米，但米價還是遲遲未降。我深感要負很大責任。米的流通很難，並不是釋出很多（儲備米），米價就會降。」

江藤的發言引發批判聲浪。他今天下午對媒體表示，「我是想強調，即使是糙米，期盼能早日送到消費者手中，所以我才做出那樣的發言」。他還說，其實他家定期有買米。

江藤表示，「我說出和我實際情形不同的發言，引發爭議，真的感到很遺憾」、「我沒充分考慮到消費者」。

被媒體問及是否撤回發言時，江藤說：「不是撤回，而是修正（發言）。我說出的話欠缺正確性。」

江藤今天在參議院決算委員會上表示，「我說『沒買過米』，其實是錯的，我上週才在家附近的超市買米。對於很難買到米、感到很折騰的民眾，像我這立場的人說出『我米很多』的話，惹人厭惡，我發言失當」。

江藤說：「方才記者要求我召開記者會，有關我的發言，我做修正，我撤回我的發言。」江藤表示，「想說的是，自己收到的米是糙米，會經過精米處理後食用。今後，市面上看到的儲備米不一定全都是精米，也有可能是糙米，希望民眾能多多利用」。

江藤今天與日本首相石破茂談過後對媒體表示，「被首相嚴厲訓斥，因為我的發言不論是對消費者或生產者（農家）都很不適當。首相指示我全面反省，根據新的配套方案，持續努力，設法讓米價降下來。」

被媒體問及是否引咎辭職，江藤表示，「如果首相要我辭，我就辭。但首相和官房長官（林芳正）要我深切反省並撤回發言，持續做好職務」。

有關江藤「沒買過米」的發言，石破今天在首相官邸（行政中心）對媒體表示，「我身為任命者，深感抱歉。目前市面上沒米，即使有米，也非常貴，我想消費者感到非常地憤怒、不安。（江藤的）發言大有問題」。

江藤還說過支持者送他的米是「混有黑色的東西和小石的米」。對此，石破表示，「這對於努力務農、想讓人高興的生產者（農家）很對不起。」

官房長官林芳正在今天下午的例行記者會上表示，「農林水產大臣江藤說『有定期買米，說出了不同於實際情形的發言，引起爭議，感到很遺憾』。我已告知，盼充分掌握平時零售價格的動向，到超市去確認價格，積極做到市面上有很多儲備米陳列，讓消費者感受到政府釋出儲備米的效果」。

被媒體問及江藤接受選區的支持者免費贈米是否違法，林芳正答說，「個別案例是否符合政治資金規政法等的規定，應按具體的事實做判斷，我不便回答」。

日本共同通信社17、18日實施民調結果顯示，相較於上一次於4月實施的民調，石破內閣支持率下降5.2個百分點，為27.4%，創上路以來新低紀錄。有關日美關稅談判，有74.3%的民眾（受訪者）認為「無法期待」；有關米價的應對，87.1%的民眾認為「做得不夠充分」。