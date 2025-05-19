快訊

520談話「聚焦3主軸」 賴總統宣告執政第2年迎風轉型之路

三峽車禍死傷慘重！老師目睹過程 憶驚悚畫面淚崩

輝達總部落腳北士科傳與新壽2模式 北市府曝合約規定

內唐亞胡：以色列將掌控全加薩 將避免當地爆發饑荒

中央社／ 加薩市19日綜合外電報導

以色列部隊對加薩走廊加強攻勢之際，以國總理內唐亞胡今天表示，以方將「掌控」整個加薩走廊。他還提到，以色列出於實務及外交理由，必須避免當地爆發饑荒。

法新社報導，以色列宣布將允許「基本數量」的糧食進入加薩走廊（Gaza Strip）後，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）指出，出於「外交理由」必須避免當地爆發饑荒。.

在以軍宣布對巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）展開「擴大地面行動」後，加薩走廊的救援人員表示，以軍空襲今天在加薩各地至少造成22人喪命。

內唐亞胡在通訊軟體Telegram發布影片說：「戰鬥非常激烈，我們正在取得進展。我們將掌控（加薩）走廊所有土地。」

他強調：「我們不會放棄。但為了成功，我們必須以銳不可當的方式採取行動。」

針對以色列的國際壓力日益增長，其主要支持者美國也在施壓之列，要求以方撤銷自2個多月前對加薩走廊實施的徹底封鎖措施。

內唐亞胡表示：「出於實務和外交理由，我們絕不能讓（加薩）居民陷入饑荒。」他補充說，就連以色列的朋友也無法容忍「大規模饑餓的影像」。

聯合國及非政府組織支持的「糧食安全階段綜合分類」（Integrated Food Security Phase Classification）在本月發布的報告中指出，加薩走廊處於「饑荒重大風險」，當地22%人口即將面臨嚴重的人道災難。

加薩走廊 內唐亞胡 以色列

延伸閱讀

以軍對加薩發動大規模地面攻勢！巴勒斯坦官員：夜襲至少130人喪生

避免爆發饑荒 以色列允許基本數量糧食進入加薩

以色列空襲葉門港口 威脅攻擊青年運動叛軍領袖

美以援助加薩計畫挨轟 美國務卿：對替代援助方案持開放態度

相關新聞

「川普動盪」始見真情？英歐達成脫歐後最重大協議 重設雙邊關係

在美國川普政府掀起全球局勢動盪之際，英國與歐盟19日達成協議，彼此取消一些貿易壁壘，並在國防事務方面合作，這是英國202...

路透：中國武力犯台時恐打擊美國本土 美軍揭備戰台海衝突計畫

路透專欄作家艾普斯（Peter Apps）指出，美國正為中國可能武力犯台做長期戰爭準備，一旦介入，戰火恐不僅止於亞太地區...

日農水大臣失言「沒買過米」惹眾怒 石破茂：身為任命者深感抱歉

日本正面臨30年來最嚴重的米荒、米價飆漲，農林水產大臣江藤拓昨天在一場演講時竟說：「我沒買過米」，挨轟未能苦民所苦。日本...

丹麥外長會王毅 籲中國勿單方面改變台海現狀

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）今天呼籲中國在台灣海峽「展現克制」、避免「單方面改變」現...

紐西蘭退休法官接受香港政府任命 流亡議員嗆「粉飾太平」

香港政府本月初公布，紐西蘭退休法官楊偉廉接受委任為香港終審法院非常任法官；流亡澳洲的香港民主派人士許智峯向中央社指出，楊...

日農相失言道歉了…稱支持者贈米「從不需要買」 妻子打臉：是我去買

日本農林水產大臣江藤拓今天為失言致歉。他昨天表示由於支持者捐贈，他「從不需要買米」。此言一出，許多苦於白米價格高漲的消費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。