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丹麥外長會王毅 籲中國勿單方面改變台海現狀

中央社／ 北京19日綜合外電報導
丹麥外交部長拉斯穆森今天呼籲中國在台灣海峽「展現克制」、避免「單方面改變」現狀。 路透
丹麥外交部長拉斯穆森今天呼籲中國在台灣海峽「展現克制」、避免「單方面改變」現狀。 路透

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）今天呼籲中國在台灣海峽「展現克制」、避免「單方面改變」現狀。

拉斯穆森今天在北京會見中國外長王毅。法新社報導，根據聲明，拉斯穆森「呼籲中國政府在台灣海峽展現克制，並強調避免單方面改變現狀的重要性」。

拉斯穆森也說，北京支持俄羅斯對烏克蘭作戰構成「嚴重問題」，他與中方就此進行「坦誠對談」。

拉斯穆森並表示，他已呼籲北京「運用自身對莫斯科的影響力來阻止這場戰爭」，中國作為聯合國安全理事會（UN Security Council）常任理事國，肩負「特別的責任」。

拉斯穆森也與王毅討論到格陵蘭（Greenland），這塊半自治的丹麥領土受到美國總統川普（DonaldTrump）垂涎。

川普堅稱華府基於安全理由必須控制格陵蘭，並拒絕排除使用武力來取得，引發丹麥與美國之間的緊張。

新華社報導，王毅向拉斯穆森表示，中方在格陵蘭問題上充分尊重丹麥的主權和領土完整。但王毅不忘趁機說，希望丹方在涉及「中國主權和領土完整」問題上繼續支持中方「正當立場」。

王毅 北京 丹麥

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