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印尼總統訪泰國 雙方同意提升戰略夥伴關係

中央社／ 曼谷19日專電

印尼總統普拉伯沃今天訪問泰國，和泰國總理貝東塔會面。雙方同意把泰印雙邊關係提升為戰略夥伴關係，並將在政治與安全合作、經濟合作和社會文化合作等3個領域加強合作。

普拉伯沃（Prabowo Subianto）今天在泰國總理府和貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）會面。總理府發布新聞稿指出，兩國領導人共同主持首次「領導人磋商」，雙方重申對長期友好關係的堅定承諾，並誓言進一步加強泰國與印尼之間的合作。

在兩國建交75週年這個重要里程碑之際，雙方同意將雙邊關係提升為「戰略夥伴關係」，雙方將指派聯合工作小組制定戰略夥伴關係的路線圖。

總理府指出，泰國和印尼做為戰略夥伴，雙方強調在3個關鍵領域加強與深化合作的重要性，包括政治與安全合作、經濟合作和社會文化合作。

合作內容包括促進執法機構之間的合作，以應對跨國犯罪、網路犯罪及加強司法互助；增進國防單位之間的聯繫，以及國防工業方面的合作；強化貿易與投資關係；促進糧食安全、清真產業標準化、旅遊合作、能源安全、綠色成長與數位經濟；推動科技合作，提升醫療、文化、創意經濟領域的合作。

雙方重申對東南亞國家協會（ASEAN）團結、韌性、中心性與包容性的共同承諾，致力於促進區域及更廣泛地區的和平、穩定、合作與發展。

在全球局勢不確定的此刻，雙方同意善用東協整體市場規模，加強東協內部經濟整合，增強區域經濟韌性，並促進與外部夥伴的合作。

除了在東協框架下的合作之外，雙方領導人也強調在金磚國家（BRICS）、經濟合作暨發展組織（OECD）、亞太經濟合作會議（APEC）、不結盟運動以及聯合國等多邊論壇中互相支持與密切協調，以共同應對區域與全球關注的挑戰。

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