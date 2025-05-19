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傳英歐達成新協議 英國水域開放歐盟漁船捕撈12年

中央社／ 倫敦19日綜合外電報導

英國首相施凱爾今天將在倫敦主持與歐盟領袖的峰會，政府消息人士透露，英歐磋商昨晚取得突破，雙方已達成歐盟船舶可進入英國水域進行漁業捕撈12年的協議。

法新社報導，歐盟外交官員表示，成員國同意在倫敦峰會上和英國簽署3份文件：安全與國防夥伴協議、歐盟－英國團結聲明，以及關於貿易、漁業和青年流動等議題的共同諒解（CommonUnderstanding）。

英歐談判持續到昨晚，以解決雙方對關鍵議題的分歧，其中敏感的漁權問題是最大癥結點。

根據最終協議，英國水域將對歐盟漁民保持開放12年至2038年（雙方當前相關協議將於明年到期），交換歐盟無限期放寬從英國進口食品的繁瑣程序。

英國廣播公司（BBC）評論，英國政府將主張，這項協議確保英國的食品及農產品能更順利銷至歐盟市場。

不過保守黨黨魁巴登諾克（Kemi Badenoch）批評，這項漁業協議會讓「我們再次聽從布魯塞爾發號施令」。

至於青年流動方面，英歐談判代表就一般性措辭達成共識，相關細節留待之後討論。青年流動是英歐另一重大歧見所在，倫敦當局擔憂任何這類機制，可能意味著恢復歐盟和英國間的人員自由流動狀態。

今天的英歐峰會，預料將是施凱爾（Keir Starmer）備受矚目「重設」對歐關係以來所交出的第一份成績單；自英國脫歐以來，雙方關係一直難謂和睦。

青年 英國 歐盟

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