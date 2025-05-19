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兩韓昔首腦會談場所「統一閣」 平壤更名「板門館」

中央社／ 首爾19日綜合外電報導

韓聯社報導，南韓統一部發言人具炳衫今天表示，平壤當局去年8月將兩韓邊境板門店北韓一側的「統一閣」更名為「板門館」，並且掛上新匾額。

根據韓聯社，具炳衫指出，考慮到北韓去年起基於「敵對兩國關係論」，在各方面加速推進「去統一」政策，北韓此舉可能是該政策其中一環。

「統一閣」是兩韓領袖昔日在板門店北韓一側舉行會談時使用的重要場所。2018年5月，時任南韓總統文在寅和北韓領導人金正恩曾在此舉行第二次首腦會談。

據悉，北韓去年1月拆除了寫有「統一閣」的匾額。

板門店 南韓 北韓

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