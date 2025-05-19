英國逮捕3名涉間諜罪伊朗男子 德黑蘭召見英臨時代辦抗議
根據伊朗國營媒體今天報導，伊朗已召見英國駐德黑蘭臨時代辦，抗議英國依間諜罪名逮捕數名伊朗公民。
法新社報導，伊朗通訊社（IRNA）在文中表示：「英國在無正當理由下逮捕數名伊朗公民後，…英國駐德黑蘭臨時代辦昨天遭到召見。」伊朗通訊社還稱這些逮捕行動是「出於政治動機」。
3名伊朗男子被控為伊朗從事間諜活動，17日在倫敦法院出庭應訊。
3人是5月3日被捕，分別是39歲的塞帕凡德（Mostafa Sepahvand）、44歲的曼尼希（Farhad JavadiManesh）和55歲的諾利（Shapoor Qalehali KhaniNoori），他們都住在倫敦。
根據英國內政部的說法，這3名男子是非法移民，他們是在2016至2022年間分別乘小艇或利用其他方式（例如藏在車輛中）抵達英國。
英國警方稱，3人被控從事的間諜活動是發生在去年8月到今年2月間。
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