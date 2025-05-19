日農相失言道歉了…稱支持者贈米「從不需要買」 妻子打臉：是我去買
日本農林水產大臣江藤拓今天為失言致歉。他昨天表示由於支持者捐贈，他「從不需要買米」。此言一出，許多苦於白米價格高漲的消費者怒不可遏，有些網友甚至要江藤拓辭職下台。
路透社表示，日本共同社（Kyodo News）率先報導江藤拓昨天在募款活動發表的言論後，當地其它媒體迅速跟進，引發社群平台出現大量憤怒的評論。
日本1名網友在X平台上發文說：「你完了，趕緊下台吧。」
江藤拓今天在回答記者提問時為自己的失言道歉，他表示自己說錯話，可能是為取悅群眾而誇大其詞；但是他迴避是否打算辭職的問題。
日本放送協會（NHK）播出畫面顯示，江藤拓昨天在活動上發表演講，其中包括他說自己「有足夠的（米）可以賣」的言論。
江藤拓告訴記者：「妻子剛才在電話中責備我。」「我們就只有兩個人，所以一般來說米是夠的。但她告訴我，當我們吃完米的時候，她實際上會出去買米。」
民眾對江藤拓言論的反應，凸顯米價已成選民關注的敏感議題。在7月關鍵的參議院選舉前，這對於首相石破茂領導的自民黨政府是個不祥之兆。
共同社昨天公布的民調顯示，石破茂的支持率跌至27.4%的歷來最低紀錄，而且有近9成選民對政府因應米價飆漲的措施感到不滿。
由於極端高溫襲擊農作物，加上旅遊業繁榮導致需求增加，日本主食白米零售價格比一年前上漲約一倍。
日本政府自3月以來一直釋出緊急儲備白米試圖壓低米價，但收效甚微。
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