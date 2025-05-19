知名吳哥窟遺跡群遭雷擊3死多人傷 柬埔寨觀光部長要求刪文

柬埔寨著名的吳哥窟遺跡群日前發生雷擊事件，3人因此喪命，還有多人受傷。儘管柬國當局因擔心衝擊觀光業而未公布相關資訊，今天有不具名官員透露，確實有人因雷擊身亡。

美聯社報導，吳哥窟（Angkor Wat）16日下午遭到雷擊時，民眾正在主要廟宇附近尋找避難處。聯合國教科文組織（UNESCO）將吳哥窟列為世界文化遺產。

在社群媒體發布的影片顯示，兩輛救護車在事發後抵達現場，圍觀者及吳哥窟官員把傷者抬出來，並協助其他人步行離開。其他影像顯示數人在醫院接受治療。

雷擊事件發生後隔天，柬埔寨觀光部長發布聲明，要求民眾刪除關於此事的網路貼文，指散布「負面消息」可能傷害柬國觀光業。

柬埔寨當局尚未公布關於雷擊事件的資訊，但一名官員今天向美聯社證實，有3人在雷擊中喪生，罹難者全是柬國公民。由於事涉敏感議題，這位官員要求匿名。