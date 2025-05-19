菲美海上戰士合作軍演將登場 反艦飛彈系統再成焦點

菲美以及多個盟友將於下週展開年度的「海上戰士合作」（Kamandag）聯合軍事演習，提升共同安全挑戰的因應能力，遭中國多次抗議的「海軍/陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」料將再次登場。

根據菲律賓軍方發布通告，「海上戰士合作」將於26日至6月6日舉行，演習地點廣及馬尼拉、三描禮士省（Zambales）、丹轆省（Tarlac）、北伊羅科斯省（Ilocos Norte）以及巴拉旺省（Palawan）等地。

演習項目包括：海上打擊、反登陸、特種部隊打擊、實彈整合（live fire integration），以及有關核武、化武、爆裂物、放射性物質等領域的專家交流等。

美國太平洋陸戰隊（MARFORPAC）稍早發布新聞稿表示，美國、菲律賓、日本、韓國和英國將會派員參加「海上戰士合作」演習，並提到菲國北端的巴丹群島（Batanes）、南端的塔威塔威群島（Tawi-tawi），也都是演習地點。

三描禮士省面向南海黃岩島（又稱民主礁），巴拉旺省靠近菲律賓在南海控制的中業島，巴丹群島則是與台灣隔海相望。

菲律賓與美國才剛於4月21日至5月9日完成「肩並肩」（Balikatan）聯合軍事演習，當時「海軍/陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）也有亮相，「肩並肩」結束後並未撤離，預料將在「海上戰士合作」演習再次登場。

NMESIS是美國陸戰隊使用的陸基反艦飛彈系統，用於從陸地打擊海上敵對目標，射程大約185公里，部署在菲律賓岸邊將可有效阻絕敵對船艦穿越巴士海峽等重要海上通道。

中國已多次抗議美國將NMESIS部署在菲律賓，稱此舉將破壞地區穩定，菲律賓則稱有權決定自己的防衛安排。

「海上戰士合作」演習是由菲律賓海軍陸戰隊（PMC）、美國陸戰隊自2016年開始的年度雙邊演習，旨在提升跨國部隊之間的軍事準備度、協同作戰能力以及區域防衛能力。