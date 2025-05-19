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陸籍男在日本撞傷4名小學生肇逃 日媒：駕車前曾飲酒
日本埼玉縣三鄉市14日下午發生汽車衝撞小學生後肇逃，導致4名男童受到輕重傷事件，18日逮捕駕駛該車的42歲在當地擔任拆卸工的陸籍鄧姓男子。共同社19日指，從辦案人員處獲悉，鄧男和另一名同乘的25歲陸籍男子，在案發前飲酒數小時。
當天警方已將2人移送檢方。報導指，該縣警方認為，逃逸目的是避免被發現酒駕，將展開調查。
日本警方稱，該拆卸工在市內的餐館飲酒後駕車，同乘男子明知酒駕，還拜託其送自己回家，有違反《道路交通法》（與帶酒氣駕車者同乘）之嫌。
鄧男在案發4天後的18日向警署投案並被逮捕，之後其酒駕一事被發現，送檢時的《機動車駕駛處罰法》嫌疑，變更為「逃避被發現過失傷害中的酒精等影響」。
香港01指，42歲的鄧男在三鄉市居住，從事建築工作。接受警方調查時承認事發當日曾發生碰撞，但下車後對方指沒有事才離開現場。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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