南韓總統大選李在明遙遙領先 「主張不選邊」不介入中台兩岸衝突

南韓新總統可能不願涉入台海衝突？南韓總統補選近日開跑，領先的共同民主黨候選人李在明在辯論時，被其他人批評對中政策軟弱時說，對美、日維持安全合作很重要，但對中、俄也要維持溝通。目前總統選舉中，李在明遙遙領先，但他涉嫌貪腐，執政的國民力量則推派前勞動部長金文洙參選。

對美日態度保留

根據《半島電視台》與《日本時報》報導，比起高度親美、但因戒嚴案遭彈劾下台的前總統尹錫悅，李在明在辯論中被問到對中國關係太軟弱、還曾表示不要一面倒向美國、不願介入中台兩岸衝突，他表示，對美、日維持安全合作很重要，但經營中、俄關係也很重要。

另外，李在明也提了幾個政策倡議，包括對美關稅談判要以韓國利益為優先，增加對AI投資、保護工會勞工與推動周工作日從5天縮減成4.5天。他也強調，雖然南韓很早就與美方啟動談判流程，但不要急著達成關稅協議。南韓在4月2日川普公布各國對等關稅稅率時，遭到徵收25%關稅。

韓國選情變化多

執政的國民力量黨金文洙則表示，要增加國民就業、去管制化以促進商業發展，還有創造以創新為導向的政府，增加研發投資超過5%。韓國作為亞洲第四大經濟體，今年第一季的出口與消費成長停滯，各界擔心後續關稅戰談判與政治動盪下，經濟會有衰退風險。

李在明目前坐擁51%支持度，執政黨提名的金文洙僅29%，李在明還提倡修憲讓韓國總統應該採用兩輪決選制，可以連任1次、任期改為4年，而若修憲成功，他自己不適用新規定，只能做一屆。不過他身上也有數件貪汙、犯罪指控，距離韓國選舉僅剩15天，各界都相當關注選情變化。

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