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出口民調：波蘭總統6/1決選親歐市長vs.親民族主義學者

中央社／ 華沙18日綜合外電報導

波蘭總統大選出口民調顯示，13名候選人中無人贏得過半數選票，親歐洲聯盟的華沙市長佐薩斯科斯基將在6月1日的決選對決親民族主義歷史學者納夫羅茨基，而極右勢力也取得了創紀錄的進展。

法新社報導，佐薩斯科斯基（Rafal Trzaskowski）的全面勝利將重振歐盟理事會（European Council）前主席圖斯克（Donald Tusk）領導的中間派政府，圖斯克政府一直與現任民族主義取向的總統不和。

現任波蘭總理圖斯克領導的聯合政府2023年上台以來，關鍵性的施政一直被來自法律與正義黨（PiS）的波蘭總統杜達（Andrzej Duda）否決而窒礙難行。杜達依法已不得再參選。

納夫羅茨基（Karol Nawrocki）獲得法律與正義黨的支持，如果他獲勝，政治僵局可能會持續下去；分析家預測，政府可能不得不舉行新的議會選舉。

根據益普索（Ipsos）在90%選票開出情況下所做的出口民調，佐薩斯科斯基在今天的投票中預料可獲得31.2%的選票，納夫羅茨基可獲得29.7%的選票。

投票的初步結果預計在明天稍早公布。

這次總統選舉正值歐洲局勢緊張之際，俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭持續進行、歐洲與美國關係緊張，而極右派民粹主義者在選舉中不斷壯大。

波蘭極右派也不例外，其中兩名總統候選人--歐洲懷疑論者、千萬富翁企業家門岑（Slawomir Mentzen）和極端民族主義者、歐洲議會議員（MEP）布勞恩（Grzegorz Braun）的得票率預料將超過20%。

波蘭 投票

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