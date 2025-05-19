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日本白米貴到爆 農相卻說「別人送的米多到可以賣」

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本米價攀高，政府釋出儲備米後有略降，仍是去年同期的兩倍以上。路透
日本米價攀高，政府釋出儲備米後有略降，仍是去年同期的兩倍以上。路透

日本米價攀高，政府釋出儲備米後有略降，仍是去年同期的兩倍以上。就在此時，農林水產省大臣江藤拓在18日的自民黨地方募款餐會中說，自己「從沒買過米」，因為支持者送了很多米，多到都能拿去賣了。發言引起公憤，19日他在記者聯訪時，對此言論致歉。

全日本超市12日的稻米零售價格，5公斤裝平均4214日圓，時隔4個多月下跌，一般認為是政府釋出儲備米的關係。不過仍是去年同期的2倍多。江藤18日在自民黨佐賀縣黨部募款餐會，談及米價過高，他說，從沒買過米，並說支持者送很多米，「我家都快變食物倉庫了」。

19日他在佐賀市演講會後接受聯訪說，「表述方式與實際情況不符，引起騷動，深感遺憾」。被問及發言意圖時，他解釋，「我是想呼籲消費者能購買儲備米，糙米也行。我自己是定期購買米的。」承認發言「欠缺對消費者的體諒」。

關於自身去留問題，他表示：「（釋出儲備米）的政策效果還不明朗。希望透過成果來回應。」

這不是江藤第一次失言，2019年他在安倍政府擔任農水相時，在國會被問到豬瘟疫情擴大，他回答：本來就是老天爺的錯。之後他立刻撤回發言。

自民黨 消費者 日本

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