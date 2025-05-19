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劃時代轉變！德國放棄反對核能立場 與法國達成和解

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
梅茲曾批評前任總理蕭茲在德國面對能源價格高漲之際，仍關閉最後三座核能電廠。美聯社
梅茲曾批評前任總理蕭茲在德國面對能源價格高漲之際，仍關閉最後三座核能電廠。美聯社

德國放棄長久以來反對核能發電的立場，法國和德國官員表示，法國爭取在歐盟立法中將核能視同再生能源，德國已表態不會阻撓，也解決德法之間延宕歐盟能源政策的一大爭議。

一位參與談判的法國外交官告訴英國金融時報，德方已表示，在核能問題上會「非常務實」，這意思是「會排除歐盟立法中仍然存在對核能的所有偏見」。

德國對核能立場出現大轉彎，正值德國總理梅爾茨尋求納入法國的核武保護傘、作為對抗未來俄羅斯侵略的嚇阻力量之際。德國官員說：「我們現在終於願意和法國討論歐洲的核武嚇阻問題，遲來總比不來好。」

智庫布魯蓋爾（Bruegel）研究員沃爾夫（Guntram Wolff）說：「這是一個令人欣慰的和解，歐盟在能源議題上會更容易解決。從政治角度來看，梅爾茨也在考慮核武保護傘的問題。」

梅爾茨2月贏得大選，他對德國在2011年決定廢核的決策始終不以為然，認為同黨總理梅克爾讓德國喪失便宜且可靠的電力。

梅茲也批評前任總理蕭茲在德國面對能源價格高漲之際，仍關閉最後三座核能電廠。他不打算重啟傳統的核電廠，但已承諾投資新技術，包括小型模組化核反應爐（SMR）和核融合技術，核融合和核分裂不同，不會產生長久存在的核廢料。

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