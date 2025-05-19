路透：中國武力犯台時恐打擊美國本土 美軍揭備戰台海衝突計畫

路透專欄作家艾普斯（Peter Apps）指出，美國正為中國可能武力犯台做長期戰爭準備，一旦介入，戰火恐不僅止於亞太地區，還將延燒至美國本土與軍事設施。儘管華府強化防衛部署，但前線補給、彈藥儲備與民間對網攻及基礎設施中斷的因應能力仍存在明顯不足。軍方與國會官員警告，這不會是一場速戰速決的衝突。

美國空軍准將威克特（Doug Wickert）本月在加州愛德華茲空軍基地（Edwards Air Force Base）向地方領袖簡報指出，中國正快速擴張軍力、準備打一場大型戰爭。他警告，若中國攻台引發美軍介入，美國本土恐在初期即遭攻擊，加州航空谷等關鍵軍工設施首當其衝。

航空谷為美國尖端軍機的製造中心，包括諾斯洛普格魯曼公司（Northrop Grumman）生產、即將取代B-2轟炸機的B-21「突襲者」（Raider）。威克特表示：「如果這場戰爭發生，它將會發生在這裡。」他指出，中國攻擊可能包括網路戰，癱瘓美國電力與關鍵基礎設施，「我們準備得越充分，就越可能改變習近平的盤算」。

除了本土，西太平洋前線據點也面臨風險。華盛頓時報本月引述美國官員指出，關島在台海戰事爆發初期恐遭中國飛彈鎖定。五角大廈已追加逾70億美元建設預算，國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）稱當地駐軍是印太「先鋒」，強調美方將視其為本土防線延伸。

部分官員警告，未來衝突可能包括有限度戰術核打擊，並非全面核交換，而是針對性打擊壓制美方反應。大西洋理事會（Atlantic Council）近期兵棋推演也顯示，中國攻台可能伴隨北韓攻擊南韓，或藉北韓開戰趁機犯台，雙線戰爭風險升高。

美國情報與軍方官員認為，習近平已下令解放軍在2027年前完成攻台準備，儘管目前尚無具體開戰跡象。外洩戰略文件則顯示，嚇阻中國攻台已被列為五角大廈首要任務。

一名美軍高級官員表示：「如果中國攻擊台灣，而美國介入，這將不是一場可以迅速結束的戰爭。」這場衝突造成的傷亡與破壞，將遠超911事件後的任何反恐戰爭。

五角大廈也在模擬與中、俄、北韓、甚至伊朗多線衝突的可能。一份提交國會的報告指出，美國民眾尚未為供應鏈中斷與網攻等影響做好準備。印太司令部則計畫利用無人機與潛艦，在台灣海峽部署「地獄景觀」（Hellscape）封鎖解放軍，但也坦言中國飛彈射程已顯著提升。

印太司令帕帕羅（Sam Paparo）警告，中國軍演已涵蓋入侵、封鎖台灣與打擊能源設施等項目。雖然美軍仍具嚇阻優勢，但這一優勢正迅速流失。他坦言，美軍在後勤、加油與武器儲備方面存在缺口。

戰略物資短缺問題也日益嚴重。對葉門的空襲行動使戰斧巡弋飛彈庫存告急，代理海軍作戰部長基爾比（James Kilby）表示：「若與中國開戰，戰爭將血腥慘烈、耗彈驚人。」他並警告，五角大廈需擴大生產規模，即便部分武器性能不盡理想，也「總比沒有好」。