施凱爾主持脫歐後首次英歐峰會 確立安全夥伴關係

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天主持與歐盟領袖具里程碑意義的峰會，推動英國在脫歐5年後建立與歐盟更緊密關係。

法新社報導，這場在倫敦的英歐峰會，預料將是施凱爾備受矚目「重設」對歐關係以來所交出的第一份成績單；自英國脫歐以來，雙方關係一直難謂和睦。

英相官邸17日宣布施凱爾屆時將與有27個成員的歐盟達成一項「強化、前瞻性夥伴關係」協議。施凱爾表示，協議「將有益英國就業、民生支出以及國境安全」。

各項談判正緊鑼密鼓，盼解決長期存在的爭議問題，包括漁權和一項青年流動計畫；談判代表們對雙方至少能簽下國防和安全夥伴協議表示樂觀。

雙方能簽下國防與安全夥伴協議，將彰顯英國於2020年1月退出歐盟後，雙方翻過關係不睦舊頁進入新篇章。

不願具名的一位歐洲外交官說：「還有些細節問題需要解決，但情況相當樂觀，我們將會實現目標。英國方面確實有意願，在經濟問題上與歐盟走更近。」

去年7月大選擊敗保守黨上任的施凱爾，盼與歐盟建立一個較保守黨艱難談成脫歐協議更為深入的英歐關係。

若雙方談判人員能順利排除最後障礙簽下「安全與國防夥伴」協議，會是施凱爾19日與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）、外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）等人會談的最大亮點。

這場峰會時值英、歐競相再武裝，以應對當前面臨俄國威脅與擔憂美國總統川普恐不再協助防衛歐洲等局勢。

英歐這項國防與安全夥伴協議，預計將使雙方安全對話更趨常態化，並可能促成英國參與歐洲軍事任務，未來也有機會全面參與歐盟正在籌建的1500億歐元（約1670億美元）國防基金。

但大部分細節可能得要之後才能確定，例如讓英國政府及英國國防工業能參與歐盟相關計畫而不受拘束，都需進一步共識。

英國本就與北約中的23個歐盟成員國有密切的國防聯繫，因此國防與安全夥伴關係一直被視為此次英歐峰會中最容易達成的協議。