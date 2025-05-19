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菲律賓前4月觀光客台灣第8 中國較2024同期少3成

中央社／ 馬尼拉19日專電

菲律賓觀光部資料顯示，今年前4個月計有6萬7000多人次的台灣人到菲律賓旅遊，在抵境國際觀光客總人次排名第8。

根據資料，今年1月至4月期間，有6萬7448人次台灣觀光客到菲律賓，占國際觀光客總人次約3.20%，較去年同期的7萬5641人次減少大約1成。

這4個月當中，以1月的抵境台灣人為最多，達2萬3355人次；1月下旬適逢春節連假。

今年前4個月，菲律賓最大國際觀光客源是南韓，達46萬7594人次，占國際觀光客總人次22.22%，但和去年同期相比，下滑約1成8。

進入前5名的依序包括：美國38萬807人次，占18.09%；日本15萬5066人次，占7.37%；澳洲10萬6375人次，占5.05%；加拿大10萬1880人次，占4.84%。

過去在菲律賓國際觀光客源當中經常名列前茅的中國，今年前4個月僅有9萬3887人次，占4.46%，較去年同期下滑近3成4。

菲律賓觀光部並未說明原因，但菲律賓與中國之間的南海緊張局勢近年來持續升溫，且菲律賓政府也正全力掃蕩以中國籍員工居多的離岸博弈產業（POGO）。

今年前4個月，菲律賓抵境國際觀光客總計193萬3757人次，較去年同期下滑3.20%。

菲律賓觀光部正透過「菲律賓體驗」（PhilippineExperience）、遊客休憩區（Tourist Rest Areas）、觀光產業冠軍挑戰（Tourism Champions Challenge）等計畫，發展菲律賓整體觀光潛力，而非集中在長灘島等知名景點。

此外，菲律賓觀光部長佛拉斯科（Christina Frasco）最近在泰國曼谷出席一場活動時，也提議推出東南亞國家協會單一簽證，以簡化域外觀光客在會員國之間的跨境旅遊，刺激整體觀光成長。

佛拉斯科以菲泰之間的「兩個國家、一個目的地」（Two Countries, One Destination）合作模式為例說：「競爭是好事，但合作會更好，因為如果東協國家可以攜手合作，這將使所有國家獲益。」

在「兩個國家、一個目的地」合作模式下，兩國觀光部門將合作推廣觀光，並鼓勵正在己國旅遊的國際觀光客，以對方國家作為下一個旅遊目的地。

觀光客 菲律賓 台灣人

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