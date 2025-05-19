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羅馬尼亞總統決選 中間派擊敗極右翼對手

中央社／ 布加勒斯特18日綜合外電報導

羅馬尼亞中間派布加勒斯特市長達恩今天擊敗極右翼民族主義競爭對手，贏得總統大選。他的對手曾矢言要讓羅馬尼亞走上受美國總統川普政治理念啟發的道路。

路透社報導，幾乎所有投票所的官方結果都顯示，達恩（Nicusor Dan）在這個人口約1900萬的歐洲聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）成員國，獲得大約54%選民支持，川普支持者西米昂（GeorgeSimion）則囊括46%選票。

55歲的達恩是一位溫文儒雅的數學家，他在選前幾週支持度仍落後於西米昂，最終在最後關頭急起直追、一舉翻盤。極右疑歐派西米昂則主張終止烏克蘭在與俄羅斯戰爭時獲得的軍事援助。

這次選舉是羅馬尼亞25年來投票率最高的一次。

西米昂在兩週前的首輪選舉獲得41%選票，位居第一，他今天稍早宣稱自己贏得選舉，後來承認敗選。

達恩在競選期間承諾嚴厲打擊貪腐、繼續支持烏克蘭，並確保國家留在歐洲主流陣營中。

今晚，在首都布加勒斯特（Bucharest），達恩的支持者不斷高呼「俄羅斯，別忘了，羅馬尼亞不是你們的」。

達恩堅定支持歐盟和北約，他在選舉前夕表示，羅馬尼亞支持烏克蘭，對其自身抵禦與日俱增俄羅斯威脅的安全至關重要。

羅馬尼亞 俄羅斯

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