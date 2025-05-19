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世博參觀人數遠低預期 藏壽司、義國館預約名額被黃牛盯上

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
大阪世博公布開幕第36天、5月18日的進場人數，排除相關人士，一般民眾為10.1萬人。法新社
大阪世博公布開幕第36天、5月18日的進場人數，排除相關人士，一般民眾為10.1萬人。法新社

在大阪世界博覽會（大阪世博）受歡迎的義大利館及迴轉壽司店「藏壽司」的預約名額被放在網路販售，這些預約名額原為免費，現在以每個台幣200到500元被轉賣。另一方面，世博的進場觀眾遠比預估的少，本周日10萬名參觀者，比上周的平日還少。

讀賣新聞報導，原則上預約參觀展館，需透過綁定姓名等個人資訊的「世博ID」擁有的入場券來進行預約。不過，義大利館有獨自開發的App可以預約，分配到QR Code便可入館。藏壽司也使用獨立的預約系統。兩者都允許未實際到會場的人，也能預約，讓黃牛有漏洞可以鑽。

讀賣新聞調查，在票券交易平台「TicketJam」至18日中午為止，有13個義大利館的入場QR Code被上架，價格介於日圓1500至2700日圓之間，且已有成交紀錄。

義大利館展示古羅馬時代的雕刻與達文西手稿，話題性十足。目前預約名額已滿到10月閉幕為止，若想入館，必須本人在展館前排隊。

來自長崎縣佐世保市、69歲的男性對讀賣表示：「沒預約只能長時間排隊，這種行為實在無法接受。」義大利館官方代表受訪時指出，這是違反世博理念的行為，正討論能否修改系統。

提供來自70個國家及地區料理的藏壽司，開幕以來一位難求。藏壽司指出，已在X（前Twitter）等多個社群平台上確認，至少有數十筆預約名額被人放上網路轉售，價格為1000至2000日圓不等。

藏壽司已於16日透過預約網站等發出警告，指這是違反會員規約的禁止行為。若查獲不法，將取消該筆預約，並考慮採取法律行動。

大阪世博公布開幕第36天、5月18日的進場人數，排除相關人士，一般民眾為10.1萬人。MBS新聞報導，上周末（15、16日）到場參觀的人數，比上周四、五還少。開幕以來累積324.3萬一般人進場，平均一天不到原預估的15萬人，開幕當天也只有12.4萬人，之後沒有任何一天超越開幕日。

據指出，大阪世博主辦單位與大阪府知事等人會面，要求關園時間從現在的晚上10時延後到11時。

票券交易平台「TicketJam」有義大利館的入場預約名額上架轉賣。圖／取自TicketJam
票券交易平台「TicketJam」有義大利館的入場預約名額上架轉賣。圖／取自TicketJam

迴轉壽司 義大利 世博

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