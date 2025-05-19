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巴黎歐利機場塔台故障 130航班被迫取消

中央社／ 法國歐利18日綜合外電報導

法國巴黎歐利機場（Paris-Orly Airport）今天因塔台故障，不得不取消約130個航班，讓數以千計乘客忙著尋找替代交通方案。

法新社報導，負責營運這座法國首都第2繁忙航空門戶的巴黎機場集團（Aeroports de Paris）發言人表示，當天約4成的出發/抵達班機取消。

法國民航局（DGAC）將問題歸咎於「歐利機場塔台航空管制系統下午發生故障」，導致航班數量「大幅減少」。

飛航消息人士向法新社透露，造成機場大亂的原因是雷達系統故障。

機場發言人表示，被取消的130個航班中，出發和抵達的航班約各占半數。

受到影響的除了法國國內線，也包括飛往其他歐洲目的地及北非的航班。法國民航局並未說明航班是否會在明天恢復正常。

機場 法國 航班

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