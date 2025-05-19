避免爆發饑荒 以色列允許基本數量糧食進入加薩

到日本公司上班，主管必教育新人要遵守「菠菜」法則，也就是「報聯相（報告、聯絡、相談）」的日文諧音。到了令和時代的職場，年輕人被當寶，輪到主管得牢記「青江菜」法則，避免新人悄悄離職。...

2025-05-19 08:00