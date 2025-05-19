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避免爆發饑荒 以色列允許基本數量糧食進入加薩

中央社／ 耶路撒冷18日綜合外電報導

在全面封鎖援助進入加薩走廊逾兩個月後，以色列總理尼坦雅胡辦公室今天表示，將允許「基本數量」的糧食進入此一巴勒斯坦土地。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室透過聲明表示：「在以色列國防軍（IDF）建議下，同時基於為擊潰（巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織）哈瑪斯（Hamas）而加強軍事行動的必要性，以色列將批准為居民提供基本數量的糧食得以進入，以防加薩走廊（Gaza Strip）發生饑荒危機。」

聲明還說，以色列會「採取行動防止哈瑪斯搶奪這些人道援助物資」。

以色列 加薩走廊 巴勒斯坦

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