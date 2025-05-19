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新一輪談判遲無進展 以色列對加薩發動地面攻勢

中央社／ 開羅／耶路撒冷18日綜合外電報導

以色列軍方今天表示，已在加薩走廊北部和南部展開「大規模地面行動」，對此一巴勒斯坦土地加強攻勢。巴勒斯坦衛生官員表示，以色列夜間空襲造成至少130人身亡。

路透社報導，在以色列上述宣布之前，包括以國和巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）方面的消息人士都表示，雙方在卡達的新一輪間接談判一直遲無進展。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室指出，雙方商討涵蓋休戰和人質的協議，以及以哈瑪斯武裝分子流亡及加薩走廊（Gaza Strip）非軍事化，來換取結束戰爭的提議，不過哈瑪斯先前已拒絕這些條件。

以色列軍方後來在聲明中表示，以軍仍可能縮小軍事行動規模，以利能在卡達首都杜哈達成協議。根據聲明內容，以色列國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）對駐加薩部隊表示，軍方將提供領導層達成人質協議所需的彈性。

以色列軍方表示，以軍過去一週已對加薩超過670個哈瑪斯目標展開一波打擊，以支持稱為「猶太勇士戰車行動」（Gideon's Chariots）的新攻勢。這項新一波地面行動目的是要在加薩部分地區達成「作戰管制」。以軍稱已經擊斃數十名哈瑪斯武裝分子。

加薩的衛生部表示，光是截至今天為止一個星期期間就有至少464名巴勒斯坦人喪命，這數字還不包括命喪今天夜間空襲的約130人。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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