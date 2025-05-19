葡萄牙國會大選出口民調：中右翼聯盟勝選
葡萄牙國會今天提前舉行大選，根據出口民調，現任中間偏右執政黨勝出，但是未能取得過半席次。而極右翼政黨「夠了」的支持度則上升到至少20%。
法新社報導，根據葡萄牙廣播電視台（RTP）出口民調，總理蒙特內哥羅（Luis Montenegro）的民主聯盟（Democratic Alliance）得票率預計為29%至34%，領先社會黨（Socialist Party）的21%至26%。
反建制政黨「夠了」（Chega）得票率則為20%至24%。
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