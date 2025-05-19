羅馬尼亞總統決選出口民調：中間派可望勝出

中央社／ 布加勒斯特18日綜合外電報導

羅馬尼亞總統大選決選今天登場，根據出口民調結果顯示，中間派候選人達恩似乎有望勝出。美國總統川普支持度有上升趨勢之際，歐洲各地都在密切關注這場選戰。

路透社報導，出口民調結果顯示，達恩（NicusorDan）得票率為54%至55%。他選前幾週支持度仍落後川普支持者、極右疑歐派西米昂（George Simion），經最後衝刺而一舉翻盤。

現年55歲的首都布加勒斯特市長達恩競選期間承諾打擊猖獗的貪腐問題，並且會讓羅馬尼亞繼續堅定地留在歐洲主流陣營內。

正式開票結果預計將於當地時間18日稍晚出爐。

川普 民調 羅馬尼亞

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