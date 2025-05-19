總統選舉重選 羅馬尼亞：再現俄羅斯干預明證

中央社／ 布加勒斯特18日綜合外電報導

羅馬尼亞政府今天表示，發現「在Telegram及其他社群媒體平台上如病毒般瘋傳的假新聞歪風」，目的是要「影響選舉過程」，還說「再次看到俄羅斯干預明證」。

法新社報導，羅馬尼亞外交部發言人在X平台發文表示：「羅馬尼亞進行中的總統選舉期間，我們再一次看到俄羅斯干預的明證。」

在此之前，即時通訊社媒平台Telegram創辦人度洛夫（Pavel Durov）在發文中沒有點名地指控法國試圖干預這場選舉。

羅馬尼亞總統大選決選今天登場，由極右疑歐派候選人西米昂（George Simion）與中間派獨立候選人達恩（Nicusor Dan）對決，選舉結果可能影響陷入困境的羅馬尼亞經濟以及歐洲聯盟（EU）的團結。

羅馬尼亞憲法法院去年以俄羅斯介入總統大選為由，裁定首輪投票無效，並禁止勝出的極右翼候選人喬吉斯古（Calin Georgescu）參選。同屬反建制派的西米昂將自己塑造成喬吉斯古的繼承人，並在本月初的總統重選首輪投票中勝出。

俄羅斯 羅馬尼亞

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