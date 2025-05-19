歐洲超級星期日！羅馬尼亞總統18日決選 極右派聲勢旺

歐洲三國十八日同時選舉，號稱「超級星期日」。波蘭當天舉行總統大選，葡萄牙則是國會大選，最關鍵的是羅馬尼亞總統決選，崇拜美國總統川普、反對援助烏克蘭的極右派總統候選人西米昂若勝出，將改變羅國政策走向。

這次羅國總統決選由喊出「羅馬尼亞優先」的西米昂，將對上親歐盟的羅國首都布加勒斯特市長達恩。羅馬尼亞憲法法院去年曾以俄羅斯介入總統大選為由，裁定上一次首輪投票無效，禁止勝出的極右翼候選人喬吉斯古參選。這項判決曾激起示威，美國副總統范斯也在二月訪歐時以此批評歐洲的民主與言論自由倒退。

同屬反建制派的西米昂自稱是喬吉斯古的繼承人，在四日總統重選首輪投票以百分之四十一得票率輕鬆勝出，挺進決選。西米昂初選得票率是對手達恩的兩倍。

卅八歲的西米昂反對軍援烏克蘭，呼籲鄰國摩爾多瓦和羅馬尼亞「統一」，遭烏、摩兩國禁止入境。西米昂崇尚極端民族主義，不滿歐盟，自認為是川普的「讓美國再次偉大」運動盟友。他創立的政黨羅馬尼亞聯盟（ＡＵＲ），號稱維護宗教信仰和家庭價值，在去年國會選舉後成為國會第二大黨。

他的對手達恩是中間派無黨籍人士。達恩稱此次選舉是「親西方和反西方的羅馬尼亞人」對決。羅馬尼亞自由派議員穆雷尚表示，這次選舉攸關國家方向，西米昂若當選，將「削弱歐洲團結，破壞對烏克蘭的支持，讓俄國總統普亭受益」。

分析家稱這是一場勢均力敵的選舉，也是羅國後共產主義時代最重要的選舉。許多羅國選民不滿貪腐盛行、貧富不均以及生活成本高漲，怪罪主流政黨，西米昂等人自稱能對抗貪腐無能的建制派，吸引許多基層民眾。

羅國投票至台灣時間十九日清晨二時，初步結果隨即公布。

波蘭十八日也舉行總統大選，民調顯示，親歐盟的華沙市長佐薩斯科斯基將獲得百分之卅選票，領先民族主義歷史學家、法律與正義黨候選人納夫羅茨基的百分之廿五。兩人料將在六月一日的決選對決。

前歐盟理事會主席、現任波蘭總理圖斯克領導的聯合政府二○二三年上台以來，主要政策一直遭民族主義總統杜達否決。這次選舉結果將決定波蘭能否擺脫政治僵局。

葡萄牙十八日則將舉行葡國三年來第三次大選，原因是總理蒙特內哥羅的家族商業活動受到質疑，在國會信任投票失敗。民調顯示，蒙特內哥羅領導的中右翼民主聯盟有望獲勝，但不會取得國會多數。