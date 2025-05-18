羅馬尼亞總統決選登場 牽動歐盟團結及國家經濟

羅馬尼亞總統大選決選今天登場，極右疑歐派候選人西米昂將與中間派獨立候選人達恩分出高下，選舉結果可能影響陷入困境的羅馬尼亞經濟以及歐洲聯盟的團結。

路透社報導，現年38歲的極右派民族主義者西米昂（George Simion）反對軍援鄰國烏克蘭，且對歐盟領導階層多有批評。他在總統大選首輪投票遙遙領先，導致親西方聯合政府垮台，並引發資本大量外流。

中間派的達恩（Nicusor Dan）現年55歲，是首都布加勒斯特市長，他矢言打擊貪腐，並堅定支持歐盟（EU）與北大西洋公約組織（NATO）。

達恩曾說過，俄羅斯威脅與日俱增，力挺烏克蘭對於羅馬尼亞自身國安至關重要。

羅馬尼亞總統擁有相當大的權力，包括主管可決定軍援的最高國防委員會，同時也有監督外交政策之責，更有權否決需要無異議通過的歐盟議案。

羅馬尼亞預算赤字占國內生產毛額（GDP）的比率，在歐盟成員國當中最高。總統當選人得提名總理，以在國會進行降低預算赤字的協商，同時安撫投資人、試圖避免信用評等被降級。

5月16日公布的民調顯示，達恩支持率稍稍領先西米昂，為首輪投票以來首見。這場膠著選戰結果如何，端視投票率和龐大的羅馬尼亞僑民做何決定。

數據顯示，截至格林威治標準時間6時34分，含海外選民在內，約有206萬人已完成投票，占登記選民的11.5%。

投票結束時間是在當地晚間9時（格林威治標準時間18時），屆時會有出口民調，初步計票結果預計稍晚揭曉。