李在明重申南韓無須介入台海爭端 稱「親中」標籤不恰當

路透與「韓國前鋒日報」18日報導，南韓共同民主黨總統候選人李在明18日在電視辯論會上表示，南韓無須太深入介入中國和台灣的爭端。他為先前在競選期間有關台灣、中國的言論辯護，並說替他貼上「親中」標籤非常不恰當。

李在明曾說，若中國和台灣發生緊急事件，會對兩國都說「謝謝」。他18日在辯論會回應相關提問時說，「我說的是，我們須根據國家利益做各項決定，而若發生這類危機，我們必須與中國和台灣的意外事件保持距離。我們可與中國和台灣都相處融洽」。

李在明也說，「你不能編造一個極端情境，逼出一個極端決定。我們須基於既定情況靈活應對，而指導該決策的原則當然是這是否符合我們國家利益」。

他表示，南韓不應該把籌碼全部押在美韓聯盟，並表示處理與中國和俄羅斯的關係很重要，儘管南韓必須與美國和日本安全合作。

李在明在簡介其重要政策時也說，若他當選總統，他將在外交和貿易上做出「服務國家利益」的政策決定。

南韓將於6月3日改選總統，民調顯示李在明支持度突破五成，遙遙領先。

李在明去年3月在國會改選前，就曾批評時任總統尹錫悅的外交政策，「為何要刺激中國，就說聲『謝謝』，對台灣也說『謝謝』，這樣不就好了」，還稱中國跟台灣國內的問題如何發展「跟我們有什麼關係」。