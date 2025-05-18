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以色列夜襲加薩攀至130死 北部公立醫院全停擺
加薩走廊衛生官員今天表示，以色列夜間空襲加薩各地至少造成130名巴勒斯坦人身亡，此外加薩北部所有公立醫院現在已「停止服務」。
路透社報導，加薩走廊（Gaza Strip）衛生部指出，以色列轟炸行動升級約在一週內導致至少464名巴勒斯坦人死亡。此外，以軍最近的夜間攻勢至少還造成130位巴勒斯坦人喪命。
法新社報導，根據加薩走廊衛生部，以軍猛烈砲火加強圍困位於北加薩省（North Gaza Governorate）的印尼醫院（Indonesia Hospital）及其周邊地區，阻止病患、醫療人員和物資進入醫院，迫使醫院停止運作。
衛生部補充道：「北加薩省所有公立醫院現在已無法提供服務。」
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