良十四世的教宗基調是什麼？就職彌撒呼籲結束戰爭與衝突

（德國之聲中文網）教宗良十四世的就職彌撒典禮於5月18日在聖伯多祿廣場舉行，據梵蒂岡新聞網稱，當天有大約20萬人參禮。在就職彌撒講道中，這位新任教宗呼籲全世界團結，聲援貧窮人群，並堅決抵抗剝削性的經濟體系。

他用敦促的口氣警示道：「在我們這個時代，我們仍然經歷著太多的不和諧，太多的創傷，這些創傷源於仇恨、暴力、偏見、對他人的恐懼，以及一種剝削地球資源、邊緣化最貧困人口的經濟模式。」

結束戰爭與衝突

借彌撒之機，教宗良十四世明確表達了他對教會的期望：天主教會應成為「合一與共融的標志」。教會必須敞開懷抱，以喜樂傳揚福音，成為人類「和睦的酵母」。「藉著聖神的光和力量，讓我們建立一個以天主的愛為基礎、以合一為標記的教會」，他呼籲道。

在當選後的幾日裡，教宗良十四世已多次呼籲結束戰爭與衝突。此前他還提議將梵蒂岡作為俄羅斯與烏克蘭之間可能的和平談判場所。在聖伯多祿廣場的講道中，良十四世強調，他將自己的任期視為對世界的道德和精神奉獻，而非權力工具。

「教會的使命絕非是通過強迫、宗教宣傳或權力手段來控制他人，而是始終、唯一地以耶穌那樣去愛人。」

良十四世，本名羅伯特．弗朗西斯．普雷沃斯特（Robert Francis Prevost），於5月8日由130多位樞機主教選舉成為第267任教宗。他出生於美國，擁有秘魯雙重國籍，是歷史上首位來自美國的天主教教宗。

在講道中，他表達了對其職務的謙卑之心：「我無功獲選，以弟兄的身份誠惶誠恐、戰戰兢兢地來到你們面前，希望成為你們的信仰和喜樂的僕人，與你們一起在天主大愛的道路上行走，祂希望我們眾人在一個大家庭中團結合一。」

各國嘉賓雲集

來自世界各地的超過150個代表團參加了周日在梵蒂岡舉行的就職彌撒。德國新總理梅爾茨（Friedrich Merz，又譯默茨）、副總理克林拜爾（Lars Klingbeil）等人列席。

美國派出了副總統范斯和國務卿魯比歐作為代表出席彌撒。作為新教宗此前多年擔任主教的國家，秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）也到場。烏克蘭總統澤倫斯基也攜夫人前往羅馬觀禮，並在周日下午接受教宗的私人會見。

據悉，良十四世還將在周一接見范斯。這位美國副總統是天主教徒，也是已故教宗方濟各去世之前最後接見的人員之一。他們就川普強硬的移民政策發生了分歧。

（德新社、天主教新聞社、梵蒂岡新聞網）

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