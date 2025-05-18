「飽受苦難的烏克蘭」 教宗良十四世將接見澤倫斯基

教廷指出，天主教新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天參加就職彌撒後，預計稍晚會跟烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行私人會晤。

法新社和路透社報導，良十四世在接見澤倫斯基之前表示：「飽受苦難的烏克蘭正等待談判磋商，以最終實現公正持久的和平。」

澤倫斯基與世界各國的政要、王室成員及宗教領袖，一同參加今天在梵蒂岡聖伯多祿廣場（St Peter'sSquare）舉行的良十四世就職彌撒。

澤倫斯基於教宗就職彌撒開始時與美國副總統范斯（JD Vance）握手致意，兩人上次見面是在今年2月。

當時澤倫斯基與美國總統川普（Donald Trump）及范斯於白宮會面，雙方原本預計簽署礦產協議，但不久後在眾目睽睽下演變成罵戰，震驚全世界。范斯則預計於明天覲見良十四世。

良十四世於就職彌撒尾聲誦唸天皇后喜樂經（Regina caeli）時不忘提到，「在加薩走廊（GazaStrip），倖存的孩童、家庭及年長者正淪為飢民」。