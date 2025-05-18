以色列多次轟炸！哈瑪斯軍事領袖命喪空襲 10名幕僚遺體也被尋獲

以色列時報18日引述沙烏地阿拉伯哈達斯電視台報導，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯旗下軍事支派的領袖辛瓦（Muhammad Sinwar），遺體已在加薩南部甘尤尼斯的一處地道尋獲。以軍上周鎖定辛瓦對該地發動襲擊。

該報導稱，辛瓦的10名幕僚遺體也與他一起被發現。以色列尚未證實辛瓦的死訊。

以軍13日鎖定襲擊甘尤尼斯「歐洲醫院」下方的地下指揮設施，據信辛瓦當時藏身在此。以軍隨後對該地區進行多次轟炸，顯然是為了阻止任何人接近該地道。

路透報導，辛瓦可能死亡的消息，可能讓目前的加薩停火會談更複雜。埃及、卡達的調停人員17日在美國支持下，展開新一輪以哈間接停火會談；但會談消息人士說，至今沒有突破。