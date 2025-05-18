教宗良十四世就職！籲停止剝削自然資源及邊緣化窮人

羅馬天主教教宗良十四世今天在美國副總統范斯及數以萬計信眾面前，呼籲人們停止剝削大自然資源及邊緣化窮人，以此為其教宗任期奠定基調。

法新社報導，出生於美國芝加哥的普瑞弗斯特（Robert Prevost）本月8日當選全球14億天主教徒的領袖，名號良十四世（Pope Leo XIV）。他今天在梵蒂岡聖伯多祿廣場（St Peter's Square）主持自己的就職彌撒。

現年69歲的良十四世今天首次乘坐教宗座駕繞場，他站在定製的白色座車上，向梵蒂岡歡呼的人群微笑揮手，並給予祝福。

良十四世曾在秘魯擔任傳教士多年，群眾中不乏支持者揮舞美國及秘魯國旗，這兩國民眾都主張良十四世是首位來自自己國家的教宗。

隨後，教宗在范斯（JD Vance）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）等政要面前講道，呼籲天主教會在分裂及仇恨的世界中，成為一股變革的力量。

他說：「在我們這個時代，我們仍然看到太多不和、太多傷口，是由仇恨、暴力、偏見、對差異的恐懼，還有剝削地球資源、邊緣化至貧者的經濟模式所造成。」

新教宗也提醒聽眾，別「把我們封閉在自己的小團體裡」。

路透社報導，良十四世也向在前教宗方濟各（PopeFrancis）任內感到無所依靠的保守派發出呼籲，敦促大家團結。他矢言維護天主教會傳統，並稱自己不會像「獨裁者」一樣。

良十四世2023年才獲擢升樞機主教，許多天主教徒並不認識他。他在當選教宗後的幾天內，已多次強調和平與社會正義的重要性。

在彌撒之前，教宗良十四世先前往聖伯多祿大教堂（Saint-Peter Basilica）祭台下方的聖伯多祿之墓。

隨後他戴上教宗象徵物羊毛披帶（pallium）及漁人權戒（The Ring of the Fisherman），這枚戒指是為每位教宗重新打造，教宗會一直配戴到安息主懷為止，屆時戒指將被銷毀。