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以色列空襲至少釀百死「罹難者含孩童」 以哈停火談判進行中

中央社／ 開羅18日綜合外電報導
加薩走廊衛生當局今天表示，以色列夜間空襲加薩各地，造成至少100名巴勒斯坦人喪命。 路透社
加薩走廊衛生當局今天表示，以色列夜間空襲加薩各地，造成至少100名巴勒斯坦人喪命。 路透社

加薩走廊衛生當局今天表示，以色列夜間空襲加薩各地，造成至少100名巴勒斯坦人喪命；當地民防機構指出，罹難者包含孩童。同時，以色列與哈瑪斯正在進行新一輪停火談判。

路透社報導，以色列軍方未立即發表評論。以軍加強打擊加薩走廊（Gaza Strip），自本月15日來已導致數百人喪生，此舉是為展開新地面攻勢做準備，以在加薩部分地區取得「作戰管制權」（operationalcontrol）。

加薩走廊衛生部發言人德克蘭（Khalil Al-Deqran）透過電話告訴路透社，以色列夜間襲擊導致當地至少有100人身亡。

在美國支持下，埃及與卡達等調解國昨天展開以哈雙邊的間接停火談判，但了解磋商情況的消息人士告訴路透社，目前沒有出現重大進展。

法新社報導，加薩走廊民防機構指出，以色列今天的空襲至少殺害33人，其中過半是孩童。以色列昨天才宣布擴大對加薩的軍事行動。

民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）今天告訴法新社，加薩走廊南部馬瓦希區（Al-Mawasi）收容流離失所巴勒斯坦人的帳篷營地在黎明前遇襲，22人因此喪命，另有至少100人受傷。

巴薩爾談到，加薩走廊北部賈巴利亞（Jabalia）一棟房屋遭到空襲，造成7人死亡；位於相同地區的艾爾瓦達（Al-Awda）醫院也通報受損。

根據巴薩爾，扎韋達鎮（Al-Zawayda）中心地區與南部的甘尤尼斯（Khan Yunis）也記錄到4人身亡。

以色列 加薩走廊 民防

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