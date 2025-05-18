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以色列稱攔截葉門飛彈 青年運動承認欲襲以國機場

中央社／ 耶路撒冷/開羅18日綜合外電報導
以色列軍方今天表示，以軍已經攔截1枚從葉門發射的飛彈，伊朗支持的葉門叛軍青年運動（Houthi）隨後則承認，針對以國一座主要機場發射2枚飛彈。 歐新社資料照
以色列軍方今天表示，以軍已經攔截1枚從葉門發射的飛彈，伊朗支持的葉門叛軍青年運動（Houthi）隨後則承認，針對以國一座主要機場發射2枚飛彈。 歐新社資料照

以色列軍方今天表示，以軍已經攔截1枚從葉門發射的飛彈，伊朗支持的葉門叛軍青年運動（Houthi）隨後則承認，針對以國一座主要機場發射2枚飛彈。

法新社和路透社報導，以色列軍方發布聲明指出，「從葉門發射的1枚飛彈已被攔截」，並提到該事件讓以國境內數個地區響起空襲警報。

青年運動隨後聲稱犯下這起攻擊，針對以色列大城特拉維夫（Tel Aviv）附近的班古里昂機場（BenGurion Airport）發射「2枚彈道飛彈」。

青年運動近來一再發射飛彈襲擊以色列後，以軍16日空襲青年運動控制的紅海（Red Sea）港口荷台達（Hodeida）與薩利弗（Salif）。以色列軍方揚言，若青年運動繼續襲擊，就會鎖定攻擊青年運動領導階層。

青年運動發言人薩里（Yahya Saree）今天說，青年運動會持續對以色列發動攻擊，「直到加薩走廊（Gaza Strip）受圍困的情況解除為止」。

雖然青年運動已同意停止攻擊航經紅海的美國船隻，但仍以聲援加薩走廊的巴勒斯坦人民為由，繼續向以國發射飛彈。

以色列 加薩走廊 彈道飛彈 紅海 葉門

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