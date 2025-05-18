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愛子公主視察日本石川縣 首訪自然災害災區

中央社／ 東京18日綜合外電報導
日皇德仁與皇后雅子的獨生女敬宮愛子內親王（圖）。 美聯社資料照
日皇德仁與皇后雅子的獨生女敬宮愛子內親王（圖）。 美聯社資料照

日皇德仁與皇后雅子的獨生女敬宮愛子內親王今天前往去年1月遭到強震重創的石川縣，視察能登半島地震後的重建狀況。這是她第1次造訪自然災害的災區。

「讀賣新聞」報導，她今天搭乘新幹線抵達石川縣的JR金澤站後，向前來迎接的大批市民親切揮手致意。她這次2天1夜的行程，計劃走訪石川縣七尾市與志賀町。

石川縣政府表示，截至本月13日，包含全倒、半倒、部分受損的住宅攀升到約11萬6000棟。而愛子今天下午則會到約1萬7000棟住宅受災的七尾市訪問，參觀當地居民在臨時住宅中，為維持健康所做的體操活動。

愛子今天傍晚則會聆聽旅館業者說明重建計畫，另外也會與金澤大學的學生舉行座談會，了解清理災區瓦礫的活動以及災民的煩惱。

她明天預計前往志賀町訪問餐廳、超市等臨時店鋪等地，並在當天晚上返回東京。志賀町在去年1月的能登半島地震中曾觀測到震度7。

愛子原定去年9月到石川縣能登地區訪問，不過當時出發前石川縣豪雨成災，考量到當地仍在進行救災與重建工作，愛子與縣府討論過後，決定取消訪問。

根據日本內閣府的說法，截至本月13日，能登半島地震造成石川縣、富山縣、新潟縣3個地區共592人死亡，其中364名罹難者為「災害關聯死」。

「災害關聯死」與直接死於天災的罹難者不同，是因為疲於避難生活、環境變化的壓力等因素造成身體健康惡化而往生。

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