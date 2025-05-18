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就職彌撒登場！良十四世首搭「教宗座駕」現身 這些大咖都會出席

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國出生的天主教新教宗良十四世18日搭乘座駕，在就職彌撒前現身聖伯多祿廣場。路透
美國出生的天主教新教宗良十四世18日搭乘座駕，在就職彌撒前現身聖伯多祿廣場。路透

天主教新教宗良十四世的就職彌撒18日舉行，他稍早在彌撒開始前已首次搭乘「教宗座駕」特製車現身聖伯多祿廣場，向現場成千上萬名民眾打招呼。英國廣播公司（BBC）報導，這次就職彌撒將代表其教宗任期正式開始。

芝加哥出生的良十四世是首名美國籍教宗，8日成為全球14億天主教徒的新領袖，接替病逝的方濟各。法新社報導，白色的教宗座駕穿梭駛過歡呼的人群時，良十四世站在車上微笑揮手，並比出十字架的手勢。

這次就職彌撒表定當地18日上午10時（台灣時間同日下午4時）開始，美國副總統范斯、加拿大總理卡尼、澳洲總理艾班尼斯等多國政要出席。良十四世將接收特殊的教宗戒指，並發表講道，這將為他的教宗任期設定基調。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國務卿魯比歐和烏克蘭總統澤倫斯基也預計出席。法新社說，范斯和魯比歐都信天主教。

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教宗 澤倫斯基 美國 良十四世 艾班尼斯 范斯 魯比歐

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