快訊

豪雨狂炸「土石淹過橋面」 台鐵和仁至崇德間列車停駛

南韓總統大選首場電視辯論登場 今晚首度交鋒「聚焦經濟政策」

中央社／ 首爾18日綜合外電報導
南韓提前於6月3日改選總統，南韓主要反對黨共同民主黨候選人李在明（圖）目前呼聲最高。 歐新社
南韓提前於6月3日改選總統，南韓主要反對黨共同民主黨候選人李在明（圖）目前呼聲最高。 歐新社

南韓總統尹錫悅因去年12月短暫戒嚴遭彈劾下台後，南韓提前於6月3日改選總統，未來2週將舉行3場電視辯論，候選人今晚首度交鋒時，將聚焦如何振興經濟這項重要議題。

路透社報導，作為亞洲第4大經濟體的南韓今年第1季經濟萎縮，出口及消費停滯不前。華府祭出激進關稅措施，加上國內政治動盪，在在令南韓人民感到擔憂。

美國總統川普（Donald Trump）4月公布一系列關稅措施後，南韓成為首批與華府進行面對面貿易談判的國家之一，試圖尋求豁免關稅。

南韓主要反對黨共同民主黨候選人李在明目前呼聲最高，他矢言將人工智慧（AI）相關投資提升至100兆韓元（約新台幣2兆1600億元），並提供多達10%的生產稅收抵免給在國內製造及銷售的半導體。

保守執政黨國民力量黨候選人金文洙則承諾增設政府機關來改革法規，並投入逾5%預算於研發領域。

根據蓋洛普南韓（Gallup Korea）16日公布的最新民調，李在明以51%支持率遙遙領先，金文洙僅29%，遠遠落後對手。

南韓 尹錫悅 李在明 華府 電視辯論

延伸閱讀

尹錫悅退黨救選情被嫌晚 金文洙民調仍落後

南韓大選投票意願上升 李在明支持率維持領先

韓總統大選競選活動正式展開 李在明支持率領先

韓大選震撼彈！國民力量撤換原總統候選人 前國務總理韓悳洙入黨上陣

相關新聞

川普沒有永遠的敵人！中東破冰敘利亞 下個談判國可能是它

南韓NEWS1報導，美國總統川普16日結束第二任首次國是訪問，在中東展現一貫的實用外交路線，動作比首個任期更果斷迅速，包...

機長上廁所副機師暈倒 漢莎航班無人駕駛飛10分鐘

德國媒體今天報導，漢莎航空（Lufthansa）去年2月一架從德國飛往西班牙的航班，飛行途中曾有10分鐘沒有機師操作

墨西哥軍艦撞布魯克林橋增至2死！初步釀禍原因曝光

英國廣播公司（BBC）報導，墨西哥一艘訓練艦17日傍晚撞擊紐約布魯克林大橋，造成2死、至少19傷。紐約市長亞當斯已證實消...

影／愛迪達「踢到」鐵板！無人機秀出鞋子「踢」衛城 希臘政府氣炸提告

每日郵報報導，德國運動用品大廠愛迪達（Adidas）近日一場無人機飛行廣告意外惹怒希臘人，當時多架發光無人機在雅典上空排...

新教宗就職大進場掀旋風 陳建仁與150多國特使致賀

新教宗良十四世就職典禮今天登場，他展現親民作風，在開場前以敞篷座車繞場，引起旋風。全球有超過150國派出特使參加，台灣也...

南韓總統大選首場電視辯論登場 今晚首度交鋒「聚焦經濟政策」

前南韓總統尹錫悅因去年12月短暫戒嚴遭彈劾下台後，南韓提前於6月3日改選總統，未來2週將舉行3場電視辯論，候選人今晚首度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。