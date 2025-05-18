秘密路線？解密文件曝納粹如何逃往阿根廷 瑞士信貸銀行疑涉入

（德國之聲中文網）自上周起，阿根廷國家檔案館的官方網頁開放了一個有關納粹高官在二戰後逃亡阿根廷的文件庫。1850餘份數字化的原始文件可供公眾查閱。

阿根廷作家、研究者穆提（Julio Mutti）多年調查阿根廷與納粹之間的關系。他向德國之聲表示，開放的文件中涉及大量檔案，包括如門格勒、艾希曼在內的移民資料和警方報告。

門格勒（Josef Mengele）是奧斯維辛集中營醫生，特別因其殘酷的人體實驗而臭名昭著。艾希曼（Adolf Eichmann）則是猶太人大屠殺的主要籌劃者之一。二人戰後均逃往阿根廷。

阿根廷國家檔案館此次開放的文件，從嚴格意義上來說，並非新文件，其中許多早在1992年就已取消保密級別。這次是文件首次數字化並提供給公眾。記者、作家基諾瓦（Facundo Di Génova）向德國之聲表示，數字化文件提供給所有人，這是很大的進步，「由此可能有新的線索浮現」。

另一份新解密的文檔：或顯示逃亡路線的資金來源

不過，還有一份文件合計是迄今尚未公開的，目前在西蒙．維森塔爾中心的要求下，轉交給該中心。西蒙．維森塔爾中心記錄大屠殺在世界各地的受害者，並追查納粹戰犯的蹤跡。

該中心拉美部主任蓋布隆恩（Ariel Gelblung）向德國之聲表示：「我們正有針對性地調查納粹逃往阿根廷的資金來源。」

目前的調查中包括瑞士信貸銀行——現為瑞銀集團的一部分——所扮演的角色，以及與納粹政權的關聯。調查的目標是，查清該銀行可能參與的所謂「鼠線」（Rattenlinie）——即大量納粹戰犯逃往南美的路線。

蓋布隆恩表示：「我們所追蹤的痕跡是迄今尚未被調查過的。我們分析可疑的金融交易，它們被偽裝成外交使命，或者中央銀行檔案中的會計條目。」

從阿根廷內政部、國防部、外交部、央行獲得的非典型檔案

蓋布隆恩表示，具有決定性的線索顯然並不在普通的檔案中，而是在一些迄今並未視為與納粹逃亡有關的一些國家部門的文件中。他說，在與阿根廷總統米雷伊會面後，才獲取了這些迄今封存的檔案資料。

西蒙．維森塔爾中心從阿根廷內政部、國防部、外交部以及阿根廷央行圖書館獲得了這些資料。

對作家基諾瓦來說，早就應該開放這些檔案了。「一直有懷疑認為，阿根廷國家知道更多的事情，是迄今沒有承認的。新的透明度是個信號，但還需要更多的公開。」

西蒙．維森塔爾中心獲取的檔案資料，如今正由一個國際團隊在美國和歐洲進行調查。結果將在明年公布。

對蓋布隆恩來說，這項任務也具有個人意義：他是在阿根廷的歐洲移民第三代，希望為調查這些歷史問題作出貢獻。「為實現正義，這是遲到、但重要的一種形式，——對於大屠殺受害者而言。」

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