快訊

雨勢升級！16縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

川普沒有永遠的敵人！中東破冰敘利亞 下個談判國可能是它

波蘭總統大選恐難分軒輊 著眼6月1日第二輪決選

中央社／ 華沙18日綜合外電報導
民調顯示，親歐洲聯盟（EU）的華沙市長佐薩斯科斯基（Rafal Trzaskowski）預計將獲得30%選票。 歐新社
民調顯示，親歐洲聯盟（EU）的華沙市長佐薩斯科斯基（Rafal Trzaskowski）預計將獲得30%選票。 歐新社

波蘭今天舉行總統大選，這場難分勝負的選舉將決定中間派政府的未來，以及墮胎權和LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）的權利。

民調顯示，親歐洲聯盟（EU）的華沙市長佐薩斯科斯基（Rafal Trzaskowski）預計將獲得30%選票，領先於民族主義歷史學家、法律與正義黨（PiS）候選人納夫羅茨基（Karol Nawrocki）的25%。

這情況會讓兩位候選人進入6月1日的決選；此時歐洲正處於特別緊張時刻：俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭遲遲未能結束、極右翼民粹主義者繼續崛起，而波蘭與華府的關係也面臨壓力。

投票所於今天上午7時開始投票，將在晚上9時關閉，屆時會公布出口民調結果。共有13名候選人，最終結果預計明天才會公布。

前歐盟理事會主席、現任波蘭總理圖斯克（DonaldTusk）領導的聯合政府2023年上台以來，政府主要舉措一直受到民族主義總統杜達（Andrzej Duda）的否決。

一些波蘭人希望僵局趕快結束。

這次選舉的關鍵可能在於，民調中位居第3的極右翼候選人門岑（Slawomir Mentzen）的選民，是否會在第2輪投票時投給納夫羅茨基。門岑的支持率約12%。

LGBTQ 墮胎 投票 民調 波蘭

延伸閱讀

設運動部推動體育風氣 也該關心世壯運吧？

不滿施政就不愛台灣？ 賴總統：批判政府不會被貼標籤

國民黨發動520罷免總統 賴清德：我必須尊重

波蘭學者：建議台灣提升軍費GDP占比 建構不對稱戰力

相關新聞

川普沒有永遠的敵人！中東破冰敘利亞 下個談判國可能是它

南韓NEWS1報導，美國總統川普16日結束第二任首次國是訪問，在中東展現一貫的實用外交路線，動作比首個任期更果斷迅速，包...

機長上廁所副機師暈倒 漢莎航班無人駕駛飛10分鐘

德國媒體今天報導，漢莎航空（Lufthansa）去年2月一架從德國飛往西班牙的航班，飛行途中曾有10分鐘沒有機師操作

墨西哥軍艦撞布魯克林橋增至2死！初步釀禍原因曝光

英國廣播公司（BBC）報導，墨西哥一艘訓練艦17日傍晚撞擊紐約布魯克林大橋，造成2死、至少19傷。紐約市長亞當斯已證實消...

影／愛迪達「踢到」鐵板！無人機秀出鞋子「踢」衛城 希臘政府氣炸提告

每日郵報報導，德國運動用品大廠愛迪達（Adidas）近日一場無人機飛行廣告意外惹怒希臘人，當時多架發光無人機在雅典上空排...

波蘭總統大選恐難分軒輊 著眼6月1日第二輪決選

波蘭今天舉行總統大選，這場難分勝負的選舉將決定中間派政府的未來，以及墮胎權和LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）的...

以軍擴大攻勢加薩巴人吃混沙麵粉 聯國斥「種族清洗」

聯合國人權事務高級專員圖克17日譴責以色列在加薩走廊發動的最新一波攻擊行動，以及以方似乎企圖永久驅逐當地居民的行徑，並直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。