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川普沒有永遠的敵人！中東破冰敘利亞 下個談判國可能是它

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川普沒有永遠的敵人！中東破冰敘利亞 下個談判國可能是它

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普16日於阿布達比出席商務論壇。路透
美國總統川普16日於阿布達比出席商務論壇。路透

南韓NEWS1報導，美國總統川普16日結束第二任首次國是訪問，在中東展現一貫的實用外交路線，動作比首個任期更果斷迅速，包括無預警解除對敘利亞制裁並與敘國臨時領袖會晤，印證國際社會那句老話：「沒有永遠的朋友或敵人」，經濟利益正主導外交走向。隨著他一連串高調行動，外界矚目下一個可能談判對象是北韓。

川普自13日展開為期4天中東訪問行程，首站拜訪沙烏地阿拉伯便宣布解除對敘利亞的經濟制裁，隔日更無預警會見曾遭美國懸賞通緝的敘利亞臨時總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）。夏拉曾是恐怖組織凱達的一員，被美方列為恐怖分子，懸賞約台幣3億元，並遭美軍關押多年。

川普與夏拉的會晤不只是象徵性握手，夏拉還表明希望敘利亞成為連結東西方貿易的樞紐，並提出歡迎美國企業投資敘利亞石油與天然氣產業，具體勾勒出經濟合作的藍圖。

報導提到，這再次驗證國際社會的現實格言：「沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人」，同時也顯示，經濟利益日益成為左右外交關係的關鍵因素。

根據以色列時報，誠如川普13日在沙國的演講表示：「事實上，美國現在最親密的一些朋友，正是過去世代中曾與我們交戰的國家，如今他們已成為我們的朋友與盟友。」

華盛頓郵報指出，「這是川普實用主義、動用一切手段推動外交政策的最新案例。」

華郵也描述：「川普在第二任期對外交將採取更快速的節奏。由於已不再面對連任壓力，也擺脫第一任幕僚限制他衝動行事的反對聲音，因而對於非傳統路線將更為開放。」

NEWS1提到，值得注意的是，川普此次中東行，一邊對伊朗施壓放棄核武，一邊又釋出幾乎達成長期協議的訊號，展現兩手策略。而這在目前難以實現「朝鮮半島完全無核化」的南韓，引發關注。

眼下，美方日益視北韓為實質擁核國，若兩國改採「凍結軍備換取經濟利益」模式，不排除川普與金正恩再次會晤的可能性。另外，川普也表現對北韓觀光經濟合作的興趣。

此外，若未來在結束俄烏戰爭的過程中，北韓作為援俄方被納入討論，亦可能推動美朝對話時點提早到來。

擔任川普第一任時國防部印太安全事務助理部長的薛瑞福（Randall Schriver），近日在華府與亞洲記者座談時表示：「川普可能會在某個時機，再次尋求與金正恩對話。」

薛瑞福表示：「這次與其糾結於難解的去核問題，他更可能轉向處理更廣泛的合作議題。」

川普 敘利亞

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