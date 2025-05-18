葡萄牙國會大選將開始投票 中左翼聯盟有望勝選

葡萄牙選民今天將參與葡國3年來的第3次大選，總理蒙特內哥羅（Luis Montenegro）有望獲勝，但不會取得國會多數。

最終民調顯示，蒙特內哥羅領導的中右翼民主聯盟（AD）領先社會黨（PS），囊括的席次可能更多，但仍可能無法取得230席國會多數所需的116席。

民粹主義極右派政黨「夠了」（Chega）可能再次位居第3，有望成為造王者，儘管蒙特內哥羅拒絕以那種組合執政。

投票所將於上午8時（台北時間18日下午3時）開放，晚間8時關閉，最終結果預計在數小時後公布。

這個歐洲聯盟（EU）成員國大選之際，歐洲正努力因應全球貿易緊張局勢，並試圖加強防禦。美國總統川普先前警告，在俄羅斯全面入侵烏克蘭的背景下，美國可能不會保護北大西洋公約組織（NATO）盟國。

蒙特內哥羅昨天在里斯本舉行選前最後一次造勢時，呼籲選民賦予他更強有力的授權，好讓葡萄牙更能因應「地緣政治動盪」。