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日本埼玉駕車衝撞小學生釀4傷 中國大陸男子肇逃被捕

中央社／ 東京18日專電

日本埼玉縣三鄉市14日發生汽車衝撞小學生，導致4名男童分別受到輕重傷的肇事逃逸事件，警方今天逮捕駕駛該輛汽車的42歲中國籍男子鄧洪鵬，正在調查事發經過。

日本東京放送電視台（TBS）報導，鄧洪鵬在三鄉市從事拆除工作，他被以涉嫌肇事逃逸等罪名逮捕。

事件發生在14日下午4時左右，當時有約10名正在放學途中的小學生，在三鄉市中央地區遭到一輛掛著川口車牌的休旅車衝撞，肇事車輛隨後逃逸。這起事故造成4名小六男童受到輕重傷。

事發隔天15日，警方在距離事故現場不遠的一處公寓用地內，發現並扣押了肇事車輛，並對當時坐在副駕駛座的另一名中國籍男子進行了訊問。

駕駛鄧洪鵬本人一度行蹤不明，但在今天上午8時過後，他前往三鄉市的埼玉縣吉川警署自首。由於警方已經掌握足夠證據，稍早將他正式逮捕。警方正在調查詳細事發經過。

根據現場附近車輛的行車記錄器畫面，可以看到事發後，一名穿著白色褲子、深色上衣的男子從灰色肇事車輛的駕駛座下車，一名身穿黑色上衣、黑色褲子的男子則是從副駕駛座下來，似乎和一名女子交談，作勢道歉，兩人隨後上車離開了現場。

目擊者表示，「覺得情況有點奇怪就過去看，結果看到有一個孩子坐在地上，腳在流血，實在太恐怖了」。另一名目擊者則說，「他看起來並不慌張，走路的樣子很悠閒。車子大概停了5分鐘左右，就著就直接離開了，大家都在喊，『他逃走了』」。

還有一名附近居民說，「他說對不起的樣子甚至還帶著笑意，讓我感到很震驚」。

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