2中國大陸男子違規登富士山遇險 辯稱以為整年可登山

2名中國籍男子昨天在富士山疑似失溫，靜岡縣警方出動山難救援隊救難，後來這2人自行下山。2人對靜岡縣警方表示，「以為富士山一整年都可登」。富士山目前處於封山期，警方呼籲民眾勿登山。

日本靜岡放送（SBS）電視台報導，靜岡縣警富士宮警察署表示，昨天上午11時45分（台灣時間10時45分）接獲通報得知，富士山口「元祖七合目」附近似乎有人遭遇山難。遭遇山難的是中國籍自稱是大學生的22歲及23歲男子。

通報者並非這2名中國籍男子，而是第3者向山梨縣警的富士吉田警察署通報表示，「看到社群網站SNS的訊息，好像有人遭遇山難」；警方確認之後，查到登山口是在富士宮口。

為了救這2名中國籍男子，富士宮警察署的山難救助隊出動7人。警方後來得知，下午4時許，這2人已自行下山，人在富士宮口5合目附近。

靜岡第一電視台報導，警方表示，這2名中國男子昨天清晨6時左右從富士宮路線出發登富士山後，在富士山元祖7合目，其中一人出現疑似失溫的症狀。下午4時左右，兩人自行下山。

前往救助的富士宮警察署的山難救助隊下午4時半左右發現這2名中國籍男子，2人都無傷，未被送醫院。

這2名中國男子是到日本旅遊。對於警方的詢問，2人表示，「以為富士山一整年都可以登」。

富士山目前仍處於封山期間，但陸續傳出有人登山的情形。靜岡縣警方呼籲民眾不要在封山期登山。

4月21日，一名27歲的中國籍男大學生違規登富士山，22日爬到山頂附近，出現噁心等身體不適症狀，且遺失了防滑的冰爪無法下山，因而請求救援。山梨縣派出防災直升機將他救出，當時他把手機掉在山頂附近。4天後，他為了取回手機再次攀登富士山。

4月26日中午12時50分左右，他被發現倒在富士宮口8合目附近的登山步道上。靜岡縣警方的山難救援隊獲報後趕赴現場救援。由於該名大學生出現高山症症狀，救援隊先用擔架將他從8合目抬到5合目，27日凌晨2時50分左右把他移交給救護隊。

富士山座落在山梨縣和靜岡縣。山梨縣警方表示，富士山在山梨縣這一側每年發生山難近10起，去年封山期間有7起山難事故。今年3月有德國籍20多歲男子請求救助，在富士山6合目，山梨縣警方出動直升機救助。該男的穿著近乎平時休閒服。

靜岡縣警方也表示，去年富士山封山期間發生6起山難事故，有4人死亡、1人受傷。

上個月，警方兩度救助同一位中國大學生時，因天候不佳，直升機無法飛行，由靜岡縣警方出動山難救助隊救助，花了約7個小時抵達現場，將該男抬上擔架，再從8合目徒步搬運到5合目；隊員抵8合目時，氣溫是零下10度。

不僅救難員是冒著生命危險在救人，山難救助費昂貴也是一個問題。靜岡縣出動防災直升機，平均每小時油費約40萬日圓至50萬日圓（約新台幣8萬4000元至10萬5000元）。

對於一些人魯莽的登山行徑，山梨縣富士吉田市市長堀內茂本月13日在記者會上表示，考慮要求山梨縣政府制定法規，救助費應採付費制。

靜岡縣知事鈴木康友也言及應採付費制一事，盼中央政府認真研議此事，因為救助隊員是冒著生命危險在救人。