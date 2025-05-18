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以色列再襲加薩 哈瑪斯加碼釋放人質

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
哈瑪斯近日表示願意釋放更多人質，換取以色列停火。（Wikimedia Commons）
哈瑪斯近日表示願意釋放更多人質，換取以色列停火。（Wikimedia Commons）

哈瑪斯希望透過釋放更多人質，安撫以色列！以哈雖然近日完成停火談判，未來將以9位人質換取60天停火與巴勒斯坦囚犯，但以色列仍續對加薩進行砲擊，哈瑪斯打算釋放更多人質以換取停火，但目前不確定詳細人數。雖然哈瑪斯一直希望以色列從加薩撤軍，但以色列希望毀滅哈瑪斯，讓雙方談判舉步維艱。

根據《英國廣播公司》報導，哈瑪斯官員表示，目前願意釋放9位人質、換取雙方60天停火，並讓4百台裝著人道物資的卡車進入，以色列則要求哈瑪斯證明人質還活著。但近來以色列又對加薩開火下，該官員表示有可能會再釋放更多人質，但詳細數量不確定。

本次談判依舊由美國與卡達協助磋商，以色列雖尚未表示同意，但已經強調即使同意，也不會從加薩撤軍。以色列對加薩的攻擊從15日至今已經造成至少3百人死亡、上千人自3月18日雙方上個階段的停火協議結束後死亡，大多是因為以色列的轟炸。

以色列時報》提到，以色列還是堅持要暫時停火，但哈瑪斯希望能永久停戰。據以色列估計，哈瑪斯手上還有58位以色列人質，其中至少有35人已經確定死亡。

不過近來許多國際政要也紛紛施壓，包括聯合國秘書長古特雷斯、西班牙總理桑切斯與義大利外交部長塔加尼都要求以色列永久停火。德國外交部也發聲明指出，新一波對加薩走廊的攻擊只會讓當地人道狀況更加慘烈，也對以色列人質不利。

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人質 以色列 哈瑪斯

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哈瑪斯釋放最後一名美國人質 以色列不停火

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