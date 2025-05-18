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墨西哥軍艦撞布魯克林橋增至2死！初步釀禍原因曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
墨西哥一艘訓練艦17日傍晚撞擊紐約布魯克林大橋，造成2死、至少19傷。美聯社
墨西哥一艘訓練艦17日傍晚撞擊紐約布魯克林大橋，造成2死、至少19傷。美聯社

英國廣播公司（BBC）報導，墨西哥一艘訓練艦17日傍晚撞擊紐約布魯克林大橋，造成2死、至少19傷。紐約市長亞當斯已證實消息，稱船艦在通過橋下時失去動力導致碰撞。

美國紐約17日晚間8時26分左右，墨西哥海軍「夸烏特莫克號航海訓練艦」（ARM Cuauhtémoc）撞上紐約著名的布魯克林大橋，部分桅杆碎裂掉落至甲板。美國官員指出，當時部分船員正站在桅杆上，因而在撞擊時受傷。

亞當斯在社群平台X發文表示：「目前277人中有19人受傷，其中2人傷勢危急，另有2人不幸傷重不治。」他補充，大橋本身並未出現重大結構損害。

美國官員另表示，無人落水。

墨西哥海軍稍早則表示共有22人受傷，並確認船艦受到損害，詳細原因正在調查中。

根據美國海岸防衛隊（Coast Guard）說法，船上兩根桅杆頂端已斷裂，所有人員均已清點，傷者已送醫治療。

紐約市警局營運主管則指出，初步判斷船艦疑似因機械故障與斷電才撞上橋柱。

事故當時，岸邊圍觀群眾目睹船隻逼近橋體後驚慌逃離。

「夸烏特莫克號航海訓練艦」為墨西哥海軍的訓練帆船，全長91公尺、寬12公尺，自1982年首航以來，每年皆於海軍軍校課程結束後出航，作為實習訓練的一部分。今年該船自4月6日從墨西哥阿卡普爾科港出發，原訂最終目的地為冰島。

墨西哥 紐約 美國

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